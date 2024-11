Nessuna protezione al lavoro nè locali idonei, la Procura di Paola chiude le indagini per quattro residenti a Catania

La Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore f.f. Dott. Ernesto Sassano, ha chiuso le indagini nei confronti di quattro persone, residenti nella provincia di Catania, rispettivamente amministratrice e responsabili di un’azienda operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani all’interno di un comune dell’alto tirreno.

In particolare la posizione degli stessi è al vaglio dei magistrati della Procura di Paola per reati afferenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e falso. Tali risultanze sono scaturite dall’attività d’indagine posta in essere da personale della Polizia Stradale Paola, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro di Cosenza, da cui si è potuto appurare che i dipendenti della Ditta non disponevano di locali idonei da utilizzare come spogliatoio e servizi igienici che seppur presenti erano a livelli minimi di igiene. Inoltre i lavoratori non erano dotati di dispositivi di protezione individuali volti a prevenire il rischio biologico per la tipologia di attività espletata, nonché a prevenire infortuni durante i trasporti e la raccolta a bordo dei veicoli.