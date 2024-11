Ospedale di Castrovillari, l’Asp avvia il reclutamento dei primari

Sembra muoversi qualcosa sui concorsi dedicati ai dirigenti delle unità operative complesse. Sulla carta ne mancano una decina. L'Asp di Cosenza, infatti, ha bandito per l'ospedale spoke di Castrovillari, dopo anni di attesa, i concorsi a primario per i reparti di Medicina e Ortopedia. Per il consigliere regionale Ferdinando Laghi, è un dato sicuramente importante che arriva anche a seguito delle insistenti battaglie condotte assieme al Comitato delle Associazioni per la tutela dell'ospedale di Castrovillari che, di recente, ha portato oltre duecento persone a manifestare sotto la sede di via degli Alimena, per un confronto con il direttore generale Graziano. «Un risultato apprezzabile ma soprattutto dovuto, dopo anni e anni di attesa – commenta Laghi – su cui, tuttavia, bisogna vigilare fino all’effettivo espletamento. Un conto è bandire i concorsi, un altro è portare davvero i primari nei reparti. Castrovillari non ha felici esperienze al riguardo, come dimostrano i concorsi durati anni e altri che non sono mai stati conclusi e che, sempre dopo anni, è stato necessario ribandire».