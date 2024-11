Rassegna stampa 06-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

'Ndrangheta e colletti bianchi, chieste 21 condanne al procedimento sulla cosca Megna di Papanice

L’edilizia lasciata senza sostegni. La Cgil: solo proclami dalla Regione Calabria

Naufragio di Cutro, il pm: un processo per i 6 militari indagati

Catanzaro, la Chiesa in festa per mons. Battaglia. «Io Eminenza? Resto don Mimmo»

IN EVIDENZA

Maysoon Majidi è cittadina onoraria di Riace. La motivazione: «Un’eroina, combatte per la libertà»

L’aeroporto di Reggio Calabria “sfonda” quota 200mila passeggeri in cinque mesi

Aumentare le fermate dell’alta velocità a Gioia Tauro, il Comitato “InMovimento” chiede un incontro a Trenitalia e Italo

POLITICA

Città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero: comincia l’attesa per le decisioni del Tar

Lamezia, il sondaggio commissionato dal Pd che inasprisce lo scontro tra… i Dem

Crotone, i veterinari delusi dall’incontro in Regione puntano sul Parlamento