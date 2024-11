Sdegno e rabbia a Cosenza, rubano l'auto di una persona con disabilità: “Sono affranto, ma non l'avete un cuore?”

Pasquale Fusaro è affranto. Più va avanti nel racconto, più la voce tende a spegnersi, rotta dall'emozione. Gli hanno rubato l'auto da qualche ora e non si dà pace. Non un furto normale, se si considera che sul parabrezza era ben visibile il pass delle persone con disabilità. Il ragazzo acrese è incredulo. “Non che i furti avvenuti ai danni di altri siano legittimi, sia chiaro”, sottolinea Fusaro, “ma averlo perpetrato nei confronti di una persona sulla sedie a rotelle lo ritengo assurdo. Non credo che non se ne siano accorti, perché il pass è esibito con grande chiarezza. Tra l'altro, mi dispiace perché questa auto, una Fiat Panda di colore verde (Fusaro ha anche diffuso la targa con la speranza che qualcuno la individui o che i ladri si ravvedano: ndr) la sta utilizzando anche mia sorella e all'interno dell'abitacolo c'era anche il seggiolone per i bimbi. Ma un cuore ce l'avete o no? Logicamente abbiamo presentato denuncia, ma siamo davvero giù di morale”.