Telecomunicazioni in tilt, l’Esaro è rimasto isolato

Blackout telefonico tra le sedici e le diciotto ore ha colpito molti centri dell’Esaro tra la serata di lunedì ed il primo pomeriggio di martedì.

Notevoli i disagi provocati all’utenza, che – a prescindere dai diversi gestori sia di rete fissa che mobile – non ha potuto usufruire in particolare della linea dati ma spesso anche di quella voce.

Da Roggiano Gravina a Fagnano Castello, passando per Malvito, Sant’Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, il problema ha investito anche alcune zone di San Marco Argentano ed anche di Mottafollone e San Donato di Ninea.

Secondo quanto emerso si è registrato un guasto ad una cabina telefonica di zona e sono stati coinvolti quasi tutti i comuni del circondario.

Diverse le segnalazioni giunte ai vari call center, a seconda delle compagnie telefoniche, specie da parte di utenti privati già nella serata di lunedì. Poi anche di Enti pubblici ed uffici nella mattinata di ieri.

L’impossibilità di connettersi, ancora prima di parlare, tramite sistemi Wi-Fi o router si è registrata soprattutto negli uffici comunali dove, oggigiorno, è tutto collegato in rete e mancando la connessione non è stato possibile scaricare file o download e collegarsi tramite spid a qualsiasi tipo di piattaforma. Ovviamente il mancato servizio negli uffici, anche privati, ha avuto un riflesso negativo sulle comunità che non hanno potuto usufruire d’alcuna prestazione collegata alla rete web dati.