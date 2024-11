Terribile scontro auto moto allo scalo di Rossano. Nell'ora di uscita delle scuole in contrada Petra un'auto (una Jeep bianca), per cause in corso di accertamento, si è violentemente scontrata con una moto su cui viaggiava un ragazzo.

Il giovane centauro nell'urto è rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale Giannettasio. Sul posto oltre ai medici del 118 anche la polizia municipale e i carabinieri