Corigliano Rossano, l’Asp ridisegna lo Spoke: Straface non è d’accordo

Firmata la delibera che di fatto da il via alla riorganizzazione generale dello spoke di Corigliano Rossano che vedrà l’allocazione dell’area calda e dell’emergenza-urgenza nello stabile del “Nicola Giannettasio” di Rossano e dell’area medica in quello del “Guido Compagna” di Corigliano. In tal contesto è previsto anche il trasferimento del punto nascita da Corigliano a Rossano, che sarà il primo step previsto, così da poter contare anche sulla presenza del blocco operatorio. Il 22 ottobre scorso, infatti, il direttore generale dell’Asp, Antonello Graziano, infatti, su proposta del Dipartimento per la Gestione tecnico-patrimoniale, nel quadro di riorganizzazione dei presidi spoke di Corigliano-Rossano varato dal direttore dell’ospedale Maria Pompea Bernardi, ha firmato, congiuntamente al direttore sanitario Martino Rizzo e al direttore amministrativo Remigio Magnelli la delibera con la quale si autorizzano, appunto, i lavori di manutenzione “straordinaria” per l’adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali posti al quinto piano del nosocomio rossanese. Sarà infatti proprio questa area ad ospitare la nuova unità di Ostetricia e Ginecologia. La riorganizzazione dei due presidi era già stata annunciata nei mesi scorsi ed ora si passa alla fase operativa. Al Giannettasio, oltre al quinto piano, i lavori interesseranno anche il terzo piano, che ospiterà il reparto di chirurgia generale – guidato da qualche settimana dal prof Sebastiano Vaccarisi – affiancato al blocco operatorio.