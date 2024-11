Problemi a Rende: degrado, perdite idriche e anche la presenza dei topi

“Cari amministratori di Rende, su via Cavour (e non soltanto su via Cavour) i topi sono padroni di strade e tombini vari: hanno compromesso finanche i fili delle linee telefoniche che risultano tutti rosicchiati.

Ne consegue che molti su via Cavour e zone viciniori spesso non possono usare il telefono e neanche il computer. Non bastavano i cani di piccole e grosse taglie i cui escrementi (grazie ad incivili proprietari) si trovano sui marciapiedi, sulla strada e finanche all’interno di aree condominiali. Intervenite subito per favore, perché non possiamo vedere continuamente in giro liberamente topi e sporcizia”. La lettera di un cittadino rendese è durissima rispetto ad una situazione che, in realtà, non si verifica in tutte le zona della città.

Ma che, comunque, è un triste fenomeno rendese. Proprio le strade d'oltre Campagnano sono state recentemente oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini a causa della crescente sporcizia e delle condizioni di degrado. Buche sule strade, voragini e cumuli di rifiuti sono diventati un problema quotidiano, mettendo a rischio la sicurezza stradale e la qualità della vita di alcuni residenti in determinate zone. Altra zona, altro problema: a Villaggio Europa insorgono diversi cittadini per il «nauseabondo odore proveniente dalla rete fognaria». Da giorni pare persista una evidente perdita in piazza Italia con i liquami che hanno invaso il luogo.