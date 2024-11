Droga in auto, in casa e nel luogo di lavoro: arrestato un 27enne nel Cosentino

Un 27enne di Cittadella del Capo arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. I militari, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, hanno sottoposto il ragazzo a perquisizione personale accertando che all’interno del suo zaino erano presenti un involucro contenente 35 grammi di cocaina e, nel portadocumenti, 3 dosi della stessa sostanza dal peso di 1.5 grammi totali già pronte per essere cedute. Lo stesso era anche in possesso di 405 € in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio.

A quel punto la perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione e nel locale in cui lavora. E proprio lì sono stati recuperati ulteriori 60 grammi di marijuana nascosti in alcune scatole.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia.