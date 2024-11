Altra domenica di passione per gli utenti dell'A2, chiusure tra gli svincoli di Rogliano e Altilia-Grimaldi

Sarà una domenica di sacrificio per gli utenti dell’A2. L’autostrada “smart road” continua ad assestarsi verso un profilo di sicurezza totale. Un obiettivo che attraverserà anche il viadotto “Salvatore Ruiz”, un gigante di cemento e acciaio sulla Salerno-Reggio, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia-Grimaldi. Un’infrastruttura che domani, dalle 9 alle 17 sarà testata dai tecnici dell’Anas nel corso di un’attività ispettiva che prevede meticolose prove di carico. Nelle otto ore di esami strutturali, l’autostrada del Mediterraneo sarà chiusa alla circolazione tra i due svincoli interessati. Una strozzatura necessaria che comporterà, inevitabilmente, disagi alla circolazione. L’Azienda per le strade ha già individuato i percorsi alternativi che saranno differenziati per mezzi pesanti e leggeri.

La mappa prevede, dalle 9 alle 13, dal km 275 al km 287,500, la chiusura della carreggiata Sud con uscita obbligatoria dall’autostrada, per i veicoli diretti a Sud, allo svincolo di Rogliano, mentre chi va a Nord, uscirà ad Altilia Grimaldi. Uno scenario che si ripeterà dalle 13 e fino alla conclusione delle prove prevista per le 17 copn le due uscite obbligatorie che restano a Rogliano e ad Altilia Grimaldi.

Per quanto riguarda il traffico a lunga percorrenza, in direzione Reggio Calabria, verrà deviato allo svincolo di Rende-Cosenza Nord. I mezzi proseguiranno sulla Statale 107 fino a Paola per raggiungere attraverso la Statale 18 lo svincolo dell’A2 di Falerna. Percorso inverso sarà indicato ai veicoli diretti verso Salerno.

Durante la chiusura saranno attivi percorsi alternativi per soli mezzi pesanti. In particolare, per i veicoli in ingresso dallo svincolo di Cosenza Sud, in direzione Reggio Calabria, è prevista l’immissione in A2 in direzione Salerno, fino allo svincolo di Cosenza Nord-Rende, quindi l’uscita con proseguimento dell’itinerario sulla Statale 107, fino a Paola, e successivamente sulla Statale, 18 con rientro in A2 allo svincolo di Falerna. Per mezzi leggeri è previsto un percorso alternativo dallo svincolo di Rogliano e prosecuzione sulle Provinciali 245 e 57 e ritorno in autostrada allo svincolo di Altilia. Percorso inverso in direzione Salerno.

Per la chiusura della direzione Sud (dalle 9 e fino alle 13) il traffico locale in direzione Reggio verrà consentito fino allo svincolo di Rogliano. Per la chiusura della direzione Nord (dalle 13 e fino alle 17) la circolazione locale diretta verso Salerno verrà consentito fino allo svincolo di Altilia-Grimaldi. I soli mezzi pesanti in ingresso dallo svincolo di San Mango D’Aquino e diretti Salerno, dovranno immettersi in in direzione Reggio, fino allo svincolo di Falerna con uscita dall’A2 sulla Statale 18 fino a Paola, quindi sulla 107 fino allo svincolo di Cosenza Nord-Rende (km 255,290).