Paola, si finge parente di una coppia e si fa ospitare prima di essere scoperto: arrestato

L’indagine, coordinata dai militari e avviata in seguito a numerosi interventi per liti domestiche, ha permesso di raccogliere prove che mostrerebbero un tentativo sistematico dell’indagato di approfittarsi di una famiglia vulnerabile. Secondo le ricostruzioni investigative, l’uomo si sarebbe presentato alla famiglia, residente a Paola, come un “parente”. Sfruttando questa falsa familiarità, avrebbe indotto un uomo di 64 anni, caratterizzato da fragilità e vulnerabilità psicologica, a donare tutti i suoi beni alla moglie 45enne. Tra le proprietà cedute vi era anche la metà di un’abitazione.

I carabinieri di Paola hanno arrestato un uomo di 41 anni, originario della Campania, con l'accusa di circonvenzione di incapace e estorsione aggravata . Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore facente funzione, dott. Ernesto Sassano.

L’arrestato, la cui identità non è stata divulgata, è stato condotto alla casa circondariale di Paola, in attesa di ulteriori sviluppi del processo. Il caso pone l’accento sul tema della protezione delle persone vulnerabili e sulla necessità di vigilare per evitare abusi nei confronti di soggetti fragili, che rappresentano un facile bersaglio per chi cerca di approfittarsi della loro condizione.