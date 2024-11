Parapendio a motore si schianta a Castrovillari, muore un pilota di 57 anni VIDEO

La tragedia è arrivata all'improvviso questa mattina, tra il crinale del 'Cornice' e il sito archeologico di Santo Jorio, a Castrovillari: alcuni testimoni avrebbero notato le difficoltà a rimanere in volo del pilota di un paramotore (parapendio a motore). Carlo Piraino, 57anni, originario di Castrovillari ma emigrato in Svizzera, era decollato poco prima dall'avio superficie di Contrada Conca del Re. Da terra è stato visto attorcigliarsi - probabilmente a motore spento e precipitare in un'area brulla, tra speroni di roccia. L'impatto gli è stato fatale. I soccorsi sono stati portati dai medici dell'eliambulanza, dai carabinieri forestali, dai vigili del fuoco e dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile presso la Compagnia di Castrovillari. Particolarmente sfortunata la storia di questo uomo, tornato a Castrovillari dalla Svizzera per far visita ai suoi familiari. Sull'incidente la procura guidata da Alessandro d'Alessio ha aperto un fascicolo.