Si apre una falla in via Amendola a Cassano, la rete idrica è un colabrodo

Non si fa in tempo a tappare una falla che se ne riapre un’altra. Aveva il suo fascino lo zampillo che ieri mattina ha inondato via Amendola nel centro storico della cittadina sibarita. Aveva il suo fascino e raccontava la sinistra e triste, tristissima storia di anni e anni di discutibile gestione della rete di tubi che s’intrecciano sotto il selciato delle strade comunali. Certo: quella colonna d’acqua era un innegabile spettacolo, un’attrazione che, in altri luoghi e in altre circostanze, avrebbe potuto attirare orde di turisti con macchine fotografiche e telefonini a immortalare un evento fuori dal normale. Non c’erano turisti, però. Solo qualche curioso e molta gente – compresi i residenti – preoccupata di quel fenomeno che non prometteva alcunché di buono, anzi...