Cassano, Tari consegnata in ritardo: non è colpa del Municipio

Non è colpa del Comune se le bollette dalla Tari sono state recapitate ai cittadini con “ampio margine” di ritardo al punto da non poter essere pagate fino alla prossima emissione (con tassa a carico) della cartella esattoriale. Il Municipio della cittadina sibarita declina ogni responsabilità sul disservizio del quale s’è fatto portavoce, nei giorni scorsi, il Centro anziani di Lauropoli. Molti anziani, infatti, lamentavano che dopo un’estenuate coda nell’ufficio postale sono dovuti tornare senza saldare i conti della Tari proprio perché la bolletta era ormai scaduta.

Da qui l’intervento degli uffici comunali per chiarire che i cosiddetti ruoli sarebbero stati emessi con puntualità svizzera ragion per cui i ritardi e i conseguenti disservizi andrebbero addebitati ad altri. Più chiaro di così... Anche perché, spiega la nota del Municipio, «gli uffici comunali emettono i ruoli della Tari ma la stampa delle bollette, la spedizione e la riscossione del tributo è in capo ad Agenzia delle Entrate area Riscossione pertanto gli uffici dell’Ente nulla hanno a che vedere con le tempistiche di stampa, spedizione e consegna della bolletta ma che, anzi, sono essi stessi potenzialmente vittime del disservizio. Motivo per cui è stata immediatamente avviata una interlocuzione e le relative verifiche con Agenzia delle Entrate - Riscossione, che intrattiene rapporti diretti con Poste Italiane, per evitare che questi ritardi si verifichino ancora».