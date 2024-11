Corigliano Rossano, l’ex caserma dei vigili del fuoco si sgretola in attesa d’una nuova destinazione d’uso

Nuovo crollo per l’edificio dell'ex caserma dei vigili del fuoco nel centro storico di Rossano. Un edificio che sta venendo giù pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, nell'indifferenza delle istituzioni. Un immobile che potrebbe essere recuperato e riutilizzato per diversi scopi, da quelli sociali fino ad ospitare enti e istituzioni. L'immobile, come è noto, è di proprietà della Provincia di Cosenza, e da tempo l'Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano aveva chiesto all'ente provinciale di dare corso alla delibera di comodato d'uso gratuito ferma da anni in cassetto, ma dopo più di due anni dall'ultimo carteggio intercorso tra il sindaco Stasi e la Presidente Succurro, non vi è alcuna notizia dello sblocco della vicenda. Come è noto all’epoca della presidenza di Iacucci l’immobile era stato dato in comodato d'uso gratuito al comune di Corigliano Rossano e quest'ultimo, aveva già deciso di destinarlo alla sede cittadina della Croce Rossa Italiana, già pronta a prenderne possesso dopo aver anche fatto sopralluoghi e richiesto un finanziamento per i lavori di ristrutturazione. Dopo quattro anni, come detto, però ancora non vi è stato l'ultimo passaggio formale da parte della Provincia di Cosenza.