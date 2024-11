La misteriosa scomparsa di Lorenzo da Fuscaldo: documenti inediti a "Chi l'ha visto?"

Istigazione al suicidio e maltrattamenti: è l’ipotesi della procura di Ancona che ha chiuso le indagini sulla morte di Andreea Rabciuc. A «Chi l’ha visto?», in diretta domani alle 21.20 su Rai 3 con Federica Sciarelli, il caso della campionessa di tiro a segno trovata morta in un casolare poco distante da dove aveva passato la notte con degli amici: su una trave poche parole: «Se mi lasciava il cellulare avrei chiamato mamma», riferendosi al suo ex fidanzato Simone, ora agli arresti domiciliari. E poi la misteriosa scomparsa di Lorenzo, 20 anni, da Fuscaldo (Cosenza): sulla spiaggia sono state trovate le sue scarpe da ginnastica e una strana cintura con dei chiodi conficcati. Che cosa significa? Documenti e testimonianze inedite a «Chi l’ha visto?». E un altro ragazzo fragile, Riccardo, che lascia la sua auto nei pressi della diga del Furlo, lì dove ora i genitori chiedono che sia cercato, prima di continuare dappertutto. Ma la diga - dice la Prefettura - non può essere svuotata. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.