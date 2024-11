Montalto Uffugo, scontro auto bici: ferito il ciclista

Momenti di forte apprensione, questa mattina su via Trieste, a Settimo di Montalto Uffugo. Una delle principali arterie del territorio montaltese è stata, infatti, teatro di uno scontro tra una macchina e una bicicletta. Erano circa le ore 10, quando per cause ancora in corso di accertamento il veicolo abbia investito il ciclista, travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. Il conducente della macchina è subito sceso a prestare soccorso al malcapitato che lamentava dolori a causa dell’impatto con il manto stradale. Le urla del giovane, la preoccupazione dell’investitore hanno fatto sì che passanti e automobilisti che in quell’ora si trovavano a passare da lì abbiamo contribuito a prestare le prime cure. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha ritenuto opportuno trasportare il ciclista presso il Pronto soccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata. Necessario anche l’intervento dei carabinieri e dei vigili urbani di Montalto per effettuare i rilevi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Traffico in tilt, inoltre, su via Trieste che resta una strada pericolosa e piena di imbocchi non ben visibili e poco sicuri per l’incolumità degli automobilisti. la circolazione è stata ripristinata qualche oretta più tardi.