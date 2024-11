Una palestra... per due, le proposte degli studenti del liceo scientifico Pitagora: “Ecco come vorremmo salvarla”

Il loro obiettivo è salvare la palestra e garantire lo spazio di attività fisica a tutte le classi. I “loro” in questione sono studenti e studentesse del Liceo Scientifico Pitagora di Rende, supportati dalla sempre presente dirigente scolastica Alisia Rosa Arturi e dal corpo docente, che hanno preso a cuore il tema della struttura utilizzata durante le ore di Scienze motorie e sportive e, da qualche settimana, condiviso con la Primaria Stancati. “Loro” sono, in particolare, i componenti della redazione giornalistica - rappresentata da Piero Foglietti e Nicodemo Simonetta - interna alla scuola, Radio Pi, che ha dedicato un'intera trasmissione alla questione palestra, discutendone con la dirigente e con le docenti Angela Rende e Martina Rosito. «Le nostre ore in palestra sono state ridotte. Siamo passati a frequentare al massimo per due ore al mese in palestra». Parole che sono state accolte dalla dirigente Arturi. «L’idea di utilizzare la palestra del Liceo Scientifico Pitagora di Rende anche per i bambini della scuola primaria nasce da una convenzione stipulata nel 2008 tra la provincia e l'ente locale. Il terreno era stato fornito dall'ente locale, mentre la Provincia aveva costruito la struttura, ma l'accordo era rimasto inutilizzato e sconosciuto fino a poco tempo fa. Dal 2023-24, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Commenda di Rende ha richiesto di utilizzare la palestra per le attività motorie dei bambini, come previsto dal curriculum obbligatorio. Pur sorpresi dalla richiesta, si è iniziato a valutare una soluzione organizzativa per consentire l’uso della palestra anche in orario pomeridiano. Mi onoro di dire che provengo dalla Primaria perché io sono stata docente di scuola primaria per 14 anni in un Istituto che adesso è un Comprensivo di via Negroni. So bene che anche loro sono obbligati a fare le ore di motoria, è un loro sacrosanto diritto. Però, riesumando questa convenzione, noi ci siamo trovati un po' spiazzati».