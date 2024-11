Cosenza e i suoi... morosi: 7 milioni di euro non pagati per infrazioni al Codice della strada

Sette milioni di multe non pagate per infrazioni al Codice della Strada. Il Comune e Municipia ora chiedono il conto agli automobilisti. Solo che molti destinatari delle cartelle ignoravano la cosa, ossia non hanno mai ricevuto le multe a casa mentre altri hanno pagato il dovuto. E ora che sono scattati i provvedimenti definitivi si sono visti costretti a recarsi presso gli uffici della Polizia locale. Da alcuni giorni lo sportello ad hoc della sede di via Bendicenti è meta di decine di persone che con la lettera in mano stanno chiedendo spiegazioni. «Mi hanno detto che il 19 agosto mi è stata notificata la multa», ha detto un impiegato in pensione, «ma non ho visto nessuno. Al campanello di casa mia non ha bussato nessuno e non ho trovato nemmeno qualcosa nella buca delle lettere». Arriva una signora e mostra la ricevuta di pagamento. «Assurdo, pretendono pure i doppi pagamenti adesso. Ecco - dice mostrando appunto la ricevuta della multa pagata in tempo giusto - cosa devo fare di più?». Un pasticcio.