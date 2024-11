Scuola a Cosenza, nuove cattedre per i prof precari

Tutto come previsto. Arrivano altre 110 cattedre da assegnare ai docenti di Sostegno (sono molti) che sinora non hanno ottenuto l’incarico annuale, quindi aspettano e sperano di ricevere la convocazione giusta per tornare in classe. L’Ufficio scolastico regionale ha autorizzato gli ulteriori posti di Sostegno in deroga su richiesta dei vari Ambiti territoriali provinciali cui si sono rivolti i dirigenti scolastici a loro volta sollecitati dalle singole famiglie di studentesse e studenti con disabilità che chiedono di avere un insegnante specializzato al fianco dei figli. I posti in deroga vanno a rafforzare l’organico di fatto e possono essere affidati solo con incarichi annuali e/o supplenze. Entrando in servizio adesso, tra l’altro, garantiranno ai fortunati cui saranno affidate le cattedre di maturare per intero i dodici punti che spettano per l’annualità di servizio.

Provincia per provincia

I 110 posti autorizzati, per la precisione 110,5 perché c’è pure una cattedra a metà, sono distribuiti in tutte e cinque le province, con il Cosentino come al solito a recitare la parte del leone grazie a quasi il 50% delle cattedre disponibili: 47,5 spettano alla nostra provincia, 27,5 al Catanzarese, 24 al Reggino, 9 al Crotonese e 2,5 alla provincia di Vibo Valentia.