Bocchigliero, promettevano alti guadagni invece era tutto un imbroglio

Un raggiro senza pari che colpisce una comunità intera con cifre da far girare la testa: 4 milioni di euro truffati sulla pelle di tanti risparmiatori. E la cosa ancora più triste è che si tratta per lo più di persone anziane. La sconvolgente storia, che sta avendo anche una eco nazionale sia per le cifre in ballo e sia per l’astuzia della banda truffaldina, giunge da Bocchigliero. Nel piccolo centro montano in questi anni due sedicenti promotori finanziari sono riusciti a raggirare un'intera comunità, carpendo la fiducia di tanti cittadini, portandoli ad investire nei prodotti che spacciavano per sicuri per poi svanire nel nulla con i soldi. Le cifre sono importanti e dopo i sacrifici di una vita c'è chi ha stipulato polizze anche per importi superiori ai 100 mila euro, ma dopo qualche tempo qualcosa incominciava a non quadrare nei racconti dei due promotori finanziari e anche su quelli che dicevano essere il rendimenti degli investimenti. Per rendere ancora più credibile la truffa il duo aveva anche presentano degli estratti conto allettanti, così da tenere calma e tranquilla la comunità degli investitori.