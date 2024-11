Corigliano Rossano, danneggiata con lo spray nero la statua di San Bartolo

Non c'è pace per Piazza San Bartolomeo nel centro storico di Rossano. Uno dei simboli dell’ormai ex cittadina bizantina deve nuovamente fare i conti con la mancanza di educazione e soprattutto di senso civico di certa gente.

Il luogo di ritrovo a due passi dalla sede municipale rossanese di piazza Santi Anargiri, è stato ancora una volta preso di mira dai vandali. Questa volta ad essere presa di mira e stata direttamente la statua di San Bartolo il discepolo di San Nilo a cui è stato affidato il compito di costruire l’abbazia di Grottaferrata. Un’azione quella messa a segno dagli incivili che tocca nel vivo il senso e i valori fondamentali e condivisi, al di là del significato religioso, della collettività

Sulla base di marmo su cui si erge l'effige del Santo una bella scritta, seppur d'amore, è stata “immortalata” con uno spray di colore nero con tanto di cuore stilizzato. La scritta è stata apposta alle spalle della statua e non è visibile passandovi davanti. Solo facendo un giro della pizza si scoprono le varie scritte.