Lattarico, abusa di una minorenne: in manette un 46enne

L’amicizia sui social, l’incontro, il ricatto, la violenza sessuale. È l’ennesima squallida vicenda di un uomo che abusa di una minorenne. Succede nel comune di Lattarico, precisamente nella frazione di Regina, dove un uomo, R.L., 46 anni, di Lattarico, è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Gerardo Paldino, con la grave accusa di violenza sessuale, minaccia e sostituzione di persona ai danni appunto di una ragazza minorenne. Il 46 enne, infatti, ha adescato, tramite social, con un profilo falso, e foto ritraente un ragazzo di bella presenza, una donna minorenne. Iniziano a chattare, poi la messaggistica sempre più frequente ed intensa tra i due e dopo vari contatti, l’uomo riesce a farsi inviare, sempre tramite chat, foto e video ritraenti la ragazza nuda ed in atteggiamenti di autoerotismo. Dopo un po’ di tempo l’arrestato e la giovane donna si incontrano e quando la vittima vedeva che il soggetto non corrisponde al profilo social, decide di chiudere qualsiasi rapporto. Una decisione di chiusura del rapporto virtuale che, però, non viene accettata dall’uomo e da qui partono le minacce di ritorsione. La minaccia di pubblicare le foto e i video di lei. Minacce che terrorizzano la giovane a tal punto che cede al ricatto e il 46 enne inizia a pretendere ed ottenere dei rapporti sessuali completi e continuati per più tempo. Esausta delle richieste e delle violenze la ragazza trova il coraggio di presentarsi presso una caserma dell’Arma dei carabinieri e a denunciare la grave situazione di cui era vittima.