Paura a Trebisacce, anziana rimane bloccata per 40 minuti in ascensore

Un'anziana di 80 anni è rimasta bloccata per quasi un'ora e mezza nell'ascensore di un condominio in via Prima Piana, a Trebisacce, attirando l'attenzione dei vicini con le sue grida d'aiuto. I condomini hanno subito allertato i soccorsi, ma a causa della chiusura della caserma locale per carenza di personale, i vigili del fuoco di Castrovillari hanno impiegato circa 40 minuti per arrivare. La donna, mantenendo la calma, ha collaborato con i soccorritori, che hanno atteso l'intervento del tecnico della ditta incaricata proveniente da Cariati per evitare danni all'impianto. L'anziana è stata infine liberata senza conseguenze fisiche. La riapertura della caserma cittadina è considerata urgente, data la sua posizione strategica vicino alla statale 106.