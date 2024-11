Corigliano Rossano, auto in fiamme nella notte

Auto a fuoco nella notte a Corigliano Rossano. L'episodio è avvenuto nella contrada di Fabrizio nell'area urbana di Corigliano. A fuoco una smart parcheggiata in una delle tante stradine della località ausonica. Il mezzo è risultato essere di proprietà di una persona di Cassano che pare abbia asserito di averla lasciata in quel punto a causa di un guasto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi.