Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, l'IC Rende Commenda regala un sorriso ai bambini meno fortunati

Oggi, nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2024, l'IC Rende Commenda ha celebrati celebrare i bambini di tutto il mondo regalando un sorriso e un po' di luce ai bambini meno fortunati. "Maria Montessori una delle prime donne a rivendicare l’attenzione al mondo dell’infanzia da parte degli adulti scrisse 'Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino'. Così insieme alla Terra di Piero - scrivono dall'Ic rendese - gli studenti delle classi IC, IE e II C della De Coubertin guidati dalla professoressa di Italiano Carmela Formoso e sostenuti dalla Dirigente Simona Sansosti hanno voluto illuminare la vita di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio. Una piccola goccia in un oceano, una goccia di bene che ci auguriamo possa contribuire a rendere il mondo un posto migliore. E se si riesce a sensibilizzare i ragazzi nei confronti di un'umanità bisognosa di attenzione allora la scuola ha svolto appieno il suo dovere".