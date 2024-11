La cosentina Francesca Mandarino morta in un terribile incidente a Roma. L'amica alla guida positiva all'alcol test

La giovane che guidava l'Opel Mokka, l'auto coinvolta nel terribile incidente in cui è ha perso la vita Francesca Mandarino (la 21enne studentessa della Sapienza, originaria di Mandatoriccio in provincia di Cosenza) sarebbe risultata positiva all’alcol test. Anche lei calabrese e 21enne come Francesca, quella sera si sarebbe messa alla guida dell’auto con un tasso alcolemico di 0,92, oltre il limite consentito di 0,50. A rivelarlo è il quotidiano romano Il Messaggero.

La studentessa è stata indagata per omicidio stradale e lesioni gravissime, dopo i risultati del test effettuato al policlinico di Tor Vergata. Non si conosce ancora la velocità dell'auto al momento del tragico impatto. L'auto, al pari della Fiat 500 con la quale è avvenuta il terribile scontro, è stata sequestrata per consentire la perizia tecnica che dovrà appurare la velocità nel momento in cui è avvenuto l'incidente.