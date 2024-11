Rotatoria Città 2000 a Cosenza: domani inaugurazione, riapertura del tunnel di via degli Stadi e ripristino dei sensi di marcia preesistenti

Inaugurazione domani, 21 novembre, alle ore 12, della rotatoria di Città 2000. Un'opera importante che consentirà una viabilità finalmente sicura e un accesso agevole al quartiere di San Vito-Serra Spiga e a via degli Stadi, senza più i disagi che nel corso degli anni i cittadini sono stati costretti a sopportare . La realizzazione della rotatoria rappresenta, inoltre, un'opera di ricucitura urbana di un quartiere della città per troppo tempo abbandonato e che oggi, grazie all'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, è interessato da una serie di interventi, per un importo di circa 15 milioni di euro, a valere sui fondi PNRR (la procedura è finanziata dall'Unione Europea – Next Generation) che stanno completamente riqualificando il quartiere integrandolo al centro città. Si tratta di interventi che renderanno il quartiere di San Vito (Alto e Basso) e Serra Spiga moderno, ridando dignità abitativa alla popolazione residente e migliorando non solo la qualità urbana, ma anche la qualità della vita dei cittadini. All'inaugurazione della rotatoria in programma domani, giovedì 21 novembre, parteciperanno il Sindaco Franz Caruso , l'Assessore all'urbanistica e rigenerazione urbana Pina Incarnato , l'Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli e il Presidente della Commissione urbanistica del Comune di Cosenza, Francesco Turco .

A seguito della conclusione dei lavori della rotatoria di Città 2000, da domani, giovedì 21 novembre, riaprirà alla circolazione il tunnel di via degli Stadi e di conseguenza il tratto della stessa via degli Stadi, compreso tra l'incrocio con Piazza 1° maggio e l'intersezione con via Enrico De Nicola e via Edoardo Galli che era stato chiuso in precedenza. La riapertura al transito del tunnel di via degli Stadi ed il ripristino dei sensi di marcia sono stati disposti con apposita ordinanza dal dirigente del settore viabilità, trasporti e mobilità del Comune di Cosenza, Ing.Francesco Azzato. Nel provvedimento si dispone, a far data da domani, giovedì 21 novembre, e, comunque, ad avvenuto collaudo dell'opera viaria e a seguito del completamento di tutta la segnaletica progettualmente prevista, il ripristino dei sensi di marcia preesistenti nei tratti viari in prossimità della rotatoria, degli obblighi e dei divieti regolanti la circolazione su Via Degli Stadi, dall'intersezione con Via Enrico De Nicola e Via Edoardo Galli attraverso la rotatoria realizzata e nel tunnel di Via degli Stadi fino a Piazza Europa, secondo lo schema della segnaletica stradale redatto dai progettisti delle opere e con l'istituzione, nei tratti viari in prossimità della rotatoria, del limite massimo di velocità di 30 km orari.