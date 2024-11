Saracena, finisce con l'auto nella scarpata: settantenne in ospedale

È finito con la sua Bmw modello X3 nella scarpata sottostante per cause in corso d’accertamento e deve ringraziare i mezzi ed il personale intervenuti celermente per il primo soccorso ed il successivo e tempestivo trasporto in ospedale. È accaduto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 15, ad un pensionato di circa 70 anni di Terranova da Sibari che percorreva la strada statale 534 in territorio di Saracena procedendo verso Firmo. La prima telefonata al 118 è giunta alla postazione di Spezzano Terme, dove in servizio c’erano tre operatori, “gli angeli blu” della Misericordia di San Sosti che stazionano lì a turno con altre associazioni. A bordo della loro ambulanza sono stati i primi a raggiungere il luogo del sinistro dove qualcuno si era accorto dell’auto finita fuori strada allertando i necessari soccorsi. A ruota un’altra ambulanza del Pet di San Marco Argentano, i Carabinieri della stazione più vicina ed anche i Vigili del Fuoco di Castrovillari che si sono prodigati per estrarre l’uomo dall’autovettura incidentata. Necessario comunque l’arrivo dell’elisoccorso planato su una radura vicina.