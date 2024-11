Tempesta di vento sferza Cosenza, danni e disagi in tutta la provincia: black out elettrici e nelle comunicazioni. Maltempo anche a Catanzaro e Crotone

Cosenza e la sua provincia sferzate dal maltempo, con raffiche di vento impetuose, che hanno causato una serie di incidenti. Tegole volate dai tetti, alberi abbattuti e detriti portati via dal vento hanno reso necessari numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco impegnati a liberare le vie e ripristinare la viabilità. Le squadre dei pompieri sono state particolarmente attive in tutta la provincia, dove si segnalano danni diffusi e cadute di alberi che hanno mandato in tilt il traffico.

Raffiche di vento e pioggia si sono registrate a partire dalla ore 20 anche nelle province di Catanzaro e Crotone. Il maltempo, quindi, si è spostato dal Cosentino al Catanzarese e Crotonese. Le raffiche di vento e pioggia sono alternate a momenti di pausa: vere e proprie bombe d'acqua miste al forte vento. Per fortuna, visto l'orario, in pochi sono ancora in giro per le strade. Viste le condizioni meteo, si consiglia la massima prudenza e, qualora possibile, evitare di uscire di casa.