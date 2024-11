Il vento sferza il Cosentino: tragedia sfiorata in via Misasi. Tempesta anche nelle province di Reggio, Catanzaro, Vibo e Crotone

Cosenza e la sua provincia sferzate dal maltempo, con raffiche di vento impetuose, che hanno causato una serie di incidenti. A causa di un semaforo caduto si è sfiorata la tragedia in via Misasi. Altrove tegole volate dai tetti, alberi abbattuti e detriti portati via dal vento hanno reso necessari numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco impegnati a liberare le vie e ripristinare la viabilità. La protezione civile di Castrolibero è stata chiamata a rimuovere un albero che ostruiva il passaggio in contrada Ortomatera.

Le squadre dei pompieri sono state particolarmente attive in tutta la provincia, in particolare a Rende e San Fili, dove si segnalano danni diffusi e cadute di alberi che hanno mandato in tilt il traffico. Le forti raffiche hanno divelto molte insegne pubblicitarie, aumentando ulteriormente il caos nelle zone più trafficate. Un altro disagio significativo è stato rappresentato dai frequenti blackout elettrici, che hanno interrotto l'erogazione di energia in vari quartieri della città e delle aree circostanti. A queste interruzioni si sono aggiunti problemi con le comunicazioni, con numerosi utenti che hanno segnalato difficoltà nei servizi telefonici.