La Polizia municipale di Cosenza trasloca ai “Due Fiumi”

L’Azienda sanitaria ha bussato forte alla porta di Palazzo dei Bruzi: gli accordi vanno rispettati e la Casa di comunità deve aprire al più presto. L’avviso di sfratto è dietro l’angolo, per cui la Polizia locale deve andare via dalla storica sede di via Bendicenti, tra l’altro da tempo dichiarata inadeguata per svariati problemi (infiltrazioni d’acqua, animali d’ogni genere negli spazi esterni, eccetera), ma mai svuotata di uomini e mezzi, nonostante tentativi, ipotesi e promesse.

Ora è arrivato il momento di levare le tende. E al Municipio dalla sera alla mattina si sono dovuti industriare per trovare una soluzione.

L’ipotesi di trasferire i Vigili alla stazione ferroviaria di Vaglio Lise? Sciolta come neve al sole. Se ne parla dai tempi della vecchia gestione al Comune; numerosi i sopralluoghi effettuati nei locali messi a disposizione da Rete ferroviaria italiana e quando sembrava che le porte di Vaglio Lise si stessero aprendo al reparto cittadino della Polizia locale, ecco spuntare una nuova proposta che al momento appare la più concreta. Anche perché, ribadiamo, i vigili urbani devono andare via dall’attuale sede.

E dove andranno? Salvo ripensamenti dell’ultim’ora, momentaneamente la Polizia municipale si dovrà trasferire nell’edificio dei “Due Fiumi”, vicino agli uffici che ospitano l’Anagrafe.

Successivamente, il trasloco nella sede definitiva di via degli Stadi (ipotesi che si era già fatta strada in passato insieme a quella di portare i Vigili in un ex scuola di via Giulia), nella struttura che ospita già alcuni servizi comunali e altri uffici regionali. Una collocazione anche questa che appare provvisoria vista la promiscuità con altri enti e attività di varia natura.