Maltempo nel Cosentino, disagi ad Aprigliano. Chiusa la scuola della frazione Camarda

La notte scorsa il territorio silano di Aprigliano è stato colpito da un forte maltempo che ha causato danni significativi, in particolare nella zona delle contrade silane. Le raffiche di vento intenso hanno abbattuto numerosi alberi, creando disagi alla viabilità e danneggiando le linee elettriche, con inevitabili contraccolpi nella erogazione del servizio. Per ragioni di sicurezza, il sindaco Alessandro Porco ha disposto la chiusura del plesso scolastico della frazione di Camarda, situato nell’area interessata dai disagi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili della Polizia Locale, affiancati dal personale di Enel e di Anas, che hanno lavorato intensamente per ripristinare la viabilità e la fornitura di energia elettrica. La situazione è costantemente monitorata dall’amministrazione comunale, che ha assicurato il massimo impegno per riportare la normalità nel più breve tempo possibile.

Il sindaco Porco ha commentato: “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Abbiamo attivato tutte le risorse disponibili per affrontare questa emergenza e stiamo lavorando senza sosta per risolvere i problemi causati dal maltempo. Ringrazio i tecnici e gli operatori sul campo per la loro tempestività e professionalità. Continueremo a tenere informata la cittadinanza su ogni sviluppo. Dobbiamo prendere atto della estrema fragilità del nostro territorio, per il che non abbiamo mancato di elaborare progetti per contenere i fenomeni di dissesto così da intercettare l’opportunità dei finanziamenti previsti nei relativi bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.