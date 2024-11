Ambasciatori internazionali e Smart City Instruments insieme nell’evento IILA, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali portati dall'avvocato Mariano Marchese, in rappresentanza della Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, e dal Consigliere Regionale Katya Gentile, Presidente della VI Commissione consiliare Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovani. Katya Gentile ha portato i saluti del Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, sottolineando la portata strategica dell'evento: "La Calabria oggi si configura come un crocevia strategico tra Europa e America Latina, non solo per il suo patrimonio culturale, ma come modello di innovazione che unisce tradizione e futuro. Grazie a questo progetto, siamo partecipi di una rete globale e promotori attivi di un dialogo che integra sostenibilità, tecnologia e sviluppo umano, offrendo alla nostra regione un ruolo da protagonista nella cooperazione internazionale."

Il 15 novembre 2024, il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza ha ospitato la seconda edizione dell'evento "Territori in Sinergia", organizzato dallo spin-off Unical Smart City Instruments nell'ambito del progetto Habilitas, promosso da IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino-americana) con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCS/MAECI) e il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria. L'evento ha visto la partecipazione di una delegazione diplomatica guidata da José Luis Rhi-Sausi, coordinatore del Foro Pymes di IILA e del Progetto Habilitas. Tra i presenti figuravano S.E. Ennio Vivaldi Véjar, Ambasciatore del Cile, e S.E. Ernesto Pumpo, Ambasciatore dell’Honduras, insieme a Michelle Denise Guzmán Matos, Consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Dominicana in Italia, e Santiago Ávila Venegas, Consigliere dell’Ambasciata della Colombia in Italia.

Alfredo Sguglio, CEO di Smart City Instruments e ideatore del Cluster Territori Intelligenti, ha dichiarato con una visione lucida e profonda: "Il Cluster che abbiamo sviluppato è il risultato di un’attenta analisi delle potenzialità strategiche che caratterizzano la Calabria. Habilitas rappresenta un modello emblematico di internazionalizzazione, dove competenze diverse convergono per affrontare problemi comuni e generare opportunità reciproche. In questo contesto, la Calabria si è affermata come un esempio tangibile di come un territorio possa evolvere, divenendo un ponte tra culture, non solo nel Mediterraneo ma anche tra Europa e America Latina."

Interventi di grande rilievo sono stati quelli di S.E. Ennio Vivaldi Véjar, Ambasciatore del Cile, e S.E. Ernesto Pumpo, Ambasciatore dell’Honduras. Entrambi hanno sottolineato il valore della cooperazione tra Italia e America Latina. Vivaldi Véjar ha elogiato la Calabria come esempio di equilibrio tra tradizione e modernità, mentre Pumpo ha evidenziato l'importanza della formazione e dello scambio culturale per favorire innovazione e sviluppo locale.

Anche Michelle Denise Guzmán Matos (Repubblica Dominicana) e Santiago Ávila Venegas (Colombia) hanno sottolineato la necessità di collaborazioni durature tra territori intelligenti per costruire progetti sostenibili e condivisi.

Durante il suo intervento, José Luis Rhi-Sausi, coordinatore del Progetto Habilitas, ha sottolineato la rilevanza strategica dell'iniziativa nel promuovere uno sviluppo sostenibile basato sulla cooperazione internazionale:

"Habilitas è molto più di un progetto. È una piattaforma che unisce territori distanti ma culturalmente affini, costruendo una rete di competenze, innovazione e dialogo. Il suo valore risiede nella capacità di trasformare le esperienze italiane di successo in esempi replicabili in America Latina."

Un momento clou dell'evento è stata la presentazione dei project work dei borsisti di Habilitas. I giovani professionisti hanno illustrato come le competenze acquisite in Italia siano state applicate a progetti innovativi, tra cui l'uso di intelligenza artificiale, sensori IoT e realtà immersiva per promuovere il turismo esperienziale.

Il Cluster Territori Intelligenti ha evidenziato l’importanza di combinare tecnologie innovative e pratiche sociali per affrontare le sfide globali, migliorare la qualità della vita e promuovere la sostenibilità economica e ambientale.

Coordinati da Angelo Macilletti, direttore delle relazioni internazionali di Smart City Instruments, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nella realtà calabrese, studiando da vicino città, territori, imprese e cooperative selezionate da Smart City Instruments come esempi virtuosi di territori intelligenti. Attraverso visite sul campo, attività pratiche e incontri con amministratori locali e rappresentanti della Regione Calabria, hanno approfondito le dinamiche delle smart city, l’interazione tra aree urbane e rurali, l’innovazione sociotecnica e la gestione sostenibile delle risorse territoriali.

Aspetto interessante di questo Cluster è stata la capacità delle istituzioni, delle organizzazioni e delle comunità di lavorare insieme, a prescindere dalle differenze politiche e ideologiche. È una dimostrazione concreta di come, attraverso una visione condivisa, sia possibile superare la frammentazione e costruire alleanze efficaci, in grado di tradurre la complessità in azione.

A conclusione del percorso, i tirocinanti hanno presentato il frutto del loro project work, concretizzatosi nel progetto Habilitas Explora, sviluppato in collaborazione con il FAI per il sito "I Giganti della Sila". Questa innovativa soluzione tecnologica utilizza strumenti avanzati come la realtà immersiva per valorizzare il patrimonio culturale e naturale, offrendo ai visitatori esperienze coinvolgenti e interattive. Habilitas Explora è una piattaforma che combina tecnologia e storytelling per rendere fruibili in modo innovativo luoghi di grande valore storico e ambientale. Il progetto rappresenta un esempio tangibile dell’impatto positivo del Cluster Territori Intelligenti, dimostrando come il modello calabrese possa essere replicato e adattato in altri contesti, contribuendo a una visione globale di sviluppo sostenibile e innovativo.