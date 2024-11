L' Arbëria del Pollino da tre giorni spazzata da una tempesta di vento e pioggia. Scuole chiuse, rete elettrica in tilt e alberi spezzati

La tempesta di vento e pioggia che da tre giorni sta sferzando anche i paesi arbëreshë del versante sud-occidentale del Pollino continua a provocare danni e pesanti disagi alla popolazione. Ad Acquaformosa, il sindaco Annalisa Milione ha disposto la chiusura delle scuole. A Lungro, il primo cittadino Carmine Ferraro, per preservare l’ incolumità pubblica, ha interdetto ai cittadini l' accesso al cimitero a causa della caduta di un albero. Da mercoledì il territorio comunale è spazzato da vento forte e pioggia incessante. Ad Acquaformosa, in particolare, dove l’ amministrazione comunale ha prontamente attivato tutte le misure del protocollo di protezione civile, si registra un pesante danno alla rete elettrica. Il guasto sta mettendo a dura prova la popolazione arbëreshe, anche perché le condizioni metereologiche avverse non permettono a mezzi e uomini di operare in maniera agevole. In attesa di ripristinare la normalità in centinaia di abitazioni, i tecnici della rete elettrica stanno garantendo l’ erogazione della corrente attraverso i gruppi elettrogeni.