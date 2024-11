A Scalea il business calabro-campano della coca

Sgominato dai carabinieri un redditizio traffico di droga. Un sodalizio di quattro persone per rimpinguare i granai e rifornire i mercati. Un’attività capillare sulla costa avviata in piena emergenza Covid e che è proseguita fino a pochi giorni fa. La base era stata individuata a Scalea. È nel centro tirrenico che si sarebbero stabilite regole e attività che andavano assolte dai sodali sul territorio.

Le punte di diamante dello spaccio di cocaina e marijuana secondo le indagini sarebbero stati il cetrarese Franco Scorza (56 anni) e il napoletano Domenico Tamarisco (50 anni). Il blitz dei carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinati dalla Dda di catanzaro, li ha spediti diritti in carcere insieme a Michele Silvestri di 30 anni e Emanuele Mandarano di 36 anni.

Tamarisco è una vecchia conoscenza della giustizia. In “esilio” dalla Campania a Scalea – a causa del divieto di dimora – sarebbe rimasto invischiato in diverse altre inchieste. Un sorvegliato speciale che si era stabilito in un complesso residenziale dell’Alto Tirreno cosentino. In uno di quegli immobili pressoché disabitati nella stagione invernale che è finito per diventare una valida base logistica per lo stoccaggio dello stupefacente. A Scalea veniva anche stabilito che doveva essere inibita tutta l’attività di spaccio degli autonomi che operavano sul territorio.