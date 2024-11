Trovati con 2 chili di marijuana e 5 di residui di cannabis. Coppia arrestata dai carabinieri nel Cosentino

Avevano in un magazzino circa 2 chili di marijuana e 5 chili di residui di pianta di canapa indica. Per questo motivo i carabinieri di Diamante hanno arrestato un 46enne e la propria convivente, anche lei di 46 anni, originaria di Cosenza per aver detenuto 1.85 chili di marijuana e 5 di residui. Questi ultimi sono stati trovati in un magazzino nella disponibilità della coppia, mentre la restante droga è stata trovata in più stanze della loro abitazione.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno recuperato anche due bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e manoscritti in cui erano riportati nominativi, prezzi e quantitativi di droga smerciata.

La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.