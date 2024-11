A Scalea il business dello spaccio, trovato l’elenco dei clienti

Dall’ultima operazione antidroga sul territorio emerge anche una sorta di registro con i nominativi sul business dello stupefacente. Dopo aver smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio tra Calabria e Campania - che ha portato in carcere quattro persone - l’altro ieri le manette sono scattate in parallelo per una coppia di conviventi. I due avevano occultato nel loro appartamento - oltre a grossi quantitativi di marijuana e canapa indiana - un manoscritto in cui erano riportati nomi, prezzi e quantitativi della droga smerciata. Una sorta di diario per appuntare con dovizia di particolari le varie attività.

Un rinvenimento che potrebbe essere utile per il proseguo di ulteriori indagini. Su quanto sta accadendo sul territorio cosentino difatti ha messo gli occhi la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Sul litorale crescono rigogliose piantagioni di marijuana e le attività di singoli e sodali sono in progressivo aumento. Poi c’è la cocaina “importata” dal napoletano. L’organizzazione smantellata dalla Dda che ha avuto la convalida del Gip ha portato in carcere quattro persone - Michele Silvestri di 30 anni, Emanuele Mandarano di 36 anni, Domenico Tamarisco di 50 anni e Franco Scorza di 56 anni - mentre altre undici sono indagate a piede libero.