Torna l’assedio all’“Annunziata” di Cosenza. E all’Asp la Chirurgia fa squadra

Non c’è mai posto nei nostri ospedali. All’Annunziata, tutte le aree mediche sono stabilmente occupate e chi finisce in Pronto soccorso rischia di restarci per molto tempo prima di trovare un varco in corsia. A patto che si liberino posti letto. È proprio lì che la dimensione di vita sospesa assume un significato. Prima di poter accedere nella prima linea del Dea c’è, infatti, un’altra coda da affrontare, quella delle ambulanze in lista d’attesa nel piazzale che si trasforma spesso in un luogo ombreggiato di vita e di sofferenza. Ci sono infermieri, autisti, qualche medico (non tutte ne hanno uno a bordo), ci sono pazienti, gente che resta per ore in attesa che dalla porta sbuchi una lettiga. Negli ultimi giorni è capitato di vedere in fila dalle quattro alle cinque ore i mezzi di soccorso perché non c’erano più barelle libere nel reparto di emergenza-urgenza dell’hub. Un tempo sospeso che non può essere privo di rimorsi perché quelle ambulanze del “118”, ferme davanti alla prima linea dell’ospedale hub, sono forze che spariscono dal circuito del pronto intervento in tutta al provincia. E quella coda è un elastico che si allunga e si accorcia a seconda dei posti-letto che si liberano nei reparti. Nei giorni scorsi si è anche cercato di fronteggiare l’emergenza aprendo le porte solo ai soccorsi in “codice rosso”, mentre tutte le altre ambulanze sono state dirottate verso Paola e Acri. Un sistema per evitare il collasso di un reparto che ha pochi medici ed è ancora senza primario. Ed è così che la prima linea dell’ospedale (ma, in genere, tutte le prime linee) resta il ramo caotico del sistema salute.