Cosenza, Rende e Castrolibero città unica: domenica prossima il referendum per 94mila

Partiti in ordine sparso, formule di aggregazioni non convenzionali, movimenti e associazioni favorevoli e contrari. È il nuovo algoritmo elettorale che si sperimenterà nel referndum di domenica a Cosenza, Rende e Castrolibero, una piccola porzione di Cosentino che si appresta a tornare alle urne per decidere (ma il parere non è vincolante) il suo destino. Il fronte del “Sì” punta a disegnare una città sola, una città grande, metropolitana, che torni a guidare la Calabria più settentrionale. I contrari proveranno a riversare il proprio disappunto preferendo di conservare l’autonomia dei tre comuni. Sarà un test per poco meno di 94mila elettori (il corpo elettorale è riferito alle ultime consultazioni europee che si sono tenute nelle tre città ed alle quali erano iscritti a partecipare, complessivamente, 93.646 cittadini dei tre comuni): 8.068 a Castrolibero, 54.065 a Cosenza e 31.513 a Rende. Si voterà dalle 8 alle 21 nelle sezioni elettorali che saranno distribuite nei perimetri urbani dei tre Municipi. Saranno due i quesiti che gli elettori troveranno sulla scheda del referendum. Il primo è riferito alla proposta di legge regionale che ridefinisce i confini comunali: “Volete che sia approvata la proposta di legge n.177/XII^ e che sia istituito un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Il secondo quesito, invece, è riferito alla scelta della nuova denominazione. Sono tre le opzioni: “Cosenza”, “Cosenza Rende Castrolibero” o “Nuova Cosenza”.