Due donne scippate in pieno giorno a Cosenza. E' accaduto in centro città

Momenti di panico questa mattina nel centro di Cosenza per due distinti episodi di scippo avvenuti ai danni di due donne. Una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, nei pressi della sede di lavoro, è stata scippata da una persona che all’improvviso si è avvicinata rubandole gli orecchini. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Più o meno nello stesso arco temporale una docente dell’Istituto "Lucrezia della Valle" è stata scippata da un malvivente nelle vicinanze della scuola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.

Sui due episodi le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente alla ricerca del malvivente e anche di eventuali punti in comune tra i due episodi. Quanto accaduto ha scosso i cittadini perchè avvenuto in pieno giorno in centro città.