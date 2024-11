Corigliano Rossano, nessuna risposta sull’utilizzo dell’ex caserma dei vigili del fuoco

Rimane senza risposta, ormai da quasi quattro mesi, l’istanza presentata dal consigliere comunale, e capogruppo del movimento Flavio Stasi sindaco, Tonino Uva riguardo alla istituzione del presidio del corpo di Polizia Provinciale nella città di Corigliano Rossano, presentata lo scorso mese di agosto alla presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro.

Una istanza che si intreccia anche con le sorti dell’ex caserma dei vigili del fuoco nel centro storico di Rossano, un edificio ormai abbandonato e di proprietà proprio della Provincia, ma che rischia di sgretolarsi con grave nocumento per la salute e l'incolumità pubblica. Il consigliere Uva, che già nel 2009 aveva presentato una istanza simile, aveva reiterato la richiesta considerato che nel 2018 è avvenuta la fusione tra il comune di Corigliano e quello di Rossano e che l’istituzione di un distaccamento della Polizia provinciale appare più che mai necessaria. Nella sua istanza il capogruppo del movimento Flavio Stasi Sindaco aveva fatto presente che i locali dell'ex caserma dei vigili del fuoco, appunto di proprietà dell'amministrazione provinciale di Cosenza, risultavano ancora inutilizzati pur presentando tutti i requisiti necessari per ospitare una delegazione della Polizia provinciale, così da essere anche un punto di riferimento non solo per la città unica, ma per l'intero circondario.