Denunciati per violazioni ambientali: due interventi dei carabinieri forestali nel Cosentino

I militari del Nucleo carabinieri forestali di Longobardi hanno effettuato nei giorni scorsi due importanti interventi nel Cosentino, denunciando altrettanti uomini per violazioni alla normativa ambientale.

Il primo caso riguarda un terreno situato in località “Aria di Lupi”, nel Comune di Lago. Durante un controllo, i Carabinieri Forestali hanno accertato che sull’area, caratterizzata da vegetazione, erano stati effettuati lavori di movimento terra, la ripulitura da rovi e altre piante, e la creazione di una strada o pista lunga circa 100 metri. Tuttavia, tutte queste operazioni erano state condotte in assenza delle necessarie autorizzazioni, nonostante il terreno fosse sottoposto a vincoli paesaggistici, idrogeologici e sismici.

Per questo motivo, il proprietario è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di “lavori effettuati in assenza di autorizzazione” e “danneggiamento”. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro penale preventivo d’urgenza e al responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa per le operazioni di movimento terra non autorizzate.