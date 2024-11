Giornata di disagi sulla Cosenza-Paola: guasto in galleria e convogli bloccati

Dopo l’ennesimo sciopero di 24 ore che ha creato disagi a macchia di leopardo, nessuno si aspettava un’altra mattinata all’insegna delle criticità e del caos nei collegamenti ferroviari tra Cosenza e Paola.

Colpa di un problema di natura tecnica agli scambi nella galleria Santomarco che ha portato alla cancellazione di alcuni convogli e a ritardi in partenze e arrivi.

Panico e incredulità tra i viaggiatori quando dai display delle stazioni di Vaglio Lise e Castiglione Cosentino sono “spariti” i loro treni. Rabbia nel momento in cui i mezzi sostitutivi non sono arrivati in tempo utile per sfruttare le coincidenze. Buoni affari per i taxi che hanno fatto la spola tra i due scali cittadini e quello di Paola.

«Il numero verde di Trenitalia dava tutto okay, ma sul campo la situazione era diversa», ha riferito una pensionata diretta a Reggio Calabria. E dire che avevo deciso di non mettermi in viaggio tra sabato sera e domenica considerati i rischi dovuti allo sciopero decidendo di partire lunedì. E invece è andata peggio».

I problemi si sono risolti nel corso della mattinata dopo l’intervento dei tecnici della struttura ferroviaria locale.

Segnalazioni di criticità hanno riguardato pure le biglietterie delle due stazioni. Sportelli chiusi fin dopo le undici e totem abilitati al rilascio dei ticket che a Castiglione funzionavano soltanto con monete. Né banconote né bancomat. A Vaglio Lise anche se una macchinetta non funzionava era possibile quanto meno pagare e acquistare i biglietti senza alcuna limitazioni. Per fortuna al rilascio dei ticket di viaggio è abilitata anche la rivendita di tabacchi. Nel mirino degli utenti pure l’assistenza alla clientela: secondo le segnalazioni non avrebbe funzionato a dovere. Nel pomeriggio infine altro inconveniente di natura tecnica ha impedito al treno partito alle 13,20 da Vaglio Lise di proseguire il viaggio verso Reggio Calabria. Una volta arrivato a Longobardi, poco dopo le quattordici, è stato fermato pare per un problema alla linea aerea.