Ospedale sotto assedio, Annunziata e Asp faranno rete. Ieri a Castrovillari bimba soccorsa con un'ora di ritardo a scuola

Le porte del Pronto soccorso dell’“Annunziata” sono la cerneria tra due mondi. Lo scenario che s’incontra dopo aver varcato la soglia della prima linea è quello di un assedio di patologie gravi e meno gravi che faticano a transitare da una cruna che appare improvvisamente ristretta. E non è facile badare a quella marea umana che ogni giorno accede in quelle stanze.

Ondata di piena

Negli ultimi giorni si è toccata costantemente la media dei 200 accessi quotidiani con non più di 25 malati dimessi dai vari reparti. Numeri che non torneranno mai. Anche perché, nel Pronto soccorso non c’è solo gente in pericolo di vita. Molti di quei malati che, giorno e notte, stazionano nell’area medica non presentano nemmeno i connotati delle urgenze. Anzi, non dovrebbero neppure entrare in un Pronto soccorso, figurarsi in un Dea di un ospedale Hub. Una buona fetta di quella gente lamenta patologie banali come tonsilliti, attacchi di panico, mal di denti, dolori intercostali da freddo, coliti e, persino, verruche. Basterebbe un buon farmacista per risolvere certe situazioni. E, invece, sono tutti lì e sottraggono tempo a chi sta davvero male. In linguaggio tecnico vengono classificati come “accessi impropri” che si traducono in gente disperata che arriva all’“Annunziata” dopo aver, inutilmente, sperimentato i passaggi obbligati della filiera dell’assistenza territoriale (tra medici di base e continuità assistenziale). Il Pronto soccorso dell’ospedale Hub si ritrova intasato di codici bianchi mentre fuori, come è capitato spesso in questi ultimi giorni, le ambulanze sostano in coda per ore in attesa di “sbarellare” pazienti in arrivo da ogni angolo della provincia. Un tempo che vibra, inevitabilmente, di tensioni e di rabbia.