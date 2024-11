Paola, l’appello di un gruppo di pendolari: «Quel treno delle 6:51 non deve essere cancellato»

Ritornano i timori della cancellazione di quel convoglio che permette a tanti pendolari di raggiungere dalla costa tirrenica il capoluogo di provincia. Sulla tratta ferroviaria Paola-Cosenza le corse secondo i viaggiatori che si avvalgono della ferrovia per arrivare in particolare per lavoro a Castiglione e Cosenza sono poche. E quella più importante per loro è rappresentata dal Regionale 5589 delle 6 e 51.

I pendolari hanno scritto così a Trenitalia per chiedere lumi su questa ventilata e futura cancellazione che dovrebbe avvenire dal 20 gennaio prossimo per far posto a un altro nuovo treno con percorrenza no-stop proveniente da Reggio Calabria che transiterà via San Lucido escludendo appunto Paola.

Ad oggi in ogni caso effettuando una simulazione sul sito di Trenitalia il treno risulta operativo anche alla data del 21 gennaio 2025. Ma presto, da quanto hanno appreso i viaggiatori, ci sarà questo cambio.