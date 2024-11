San Giovanni in Fiore, oltre 250 operai ex Giubbe Verdi attendono di essere ricevuti alla Regione

Giubbe Verdi: lunedì 25 alle 13 era atteso un incontro alla Cittadella con l’assessore al ramo Gianluca Gallo. Già sabato 23, però, l’incontro era stato procrastinato, e sempre lunedì, ma alle 19,30, è stato il sindaco Rosaria Succurro a ricevere una delegazione dei precari dell’ex legge 15/2008, più noti come ex Giubbe Rosse. Con Succurro e gli operai, il presidente dell’Assise Giuseppe Simone Bitonti, l’assessore Luigi Foglia, il consigliere di maggioranza Giovanni Fragale e i vertici sindacali cittadini di Cgil, Maria Grazia Cortese, della Cisl, Giovanni Bitonti della Confeuro, Francesco Miguel Gallo. Nella sostanza, i circa 300 operai (tra San Giovanni, Acri, Longobucco e Verbicaro) transitati esatto un anno fa con Calabria Verde si sentono quasi “fuorviati” poiché nel corso di questo 2024 - a conti fatti - non riescono a garantire alle proprie famiglie lo tesso reddito del 2023: ossia 11.157,24 euro. Tutto questo perché ad oggi hanno lavorato 83 giornate, mentre, invece, dovrebbero portarne a termine almeno altre 12, poiché sarà difficile arrivare a 102. Perché vengano assicurati loro i diritti ad accedere agli ammortizzatori sociali.