Treni veloci a Castiglione Cosentino, appello di sindaci e viaggiatori

Rendere possibile un servizio di collegamento diretto tra l'area urbana di Cosenza e le principali città italiane è l'obiettivo della richiesta, inoltrata a Trenitalia, da parte dei sindaci dell'hinterland cosentino, di istituire la fermata del FrecciarossaSibari-Bolzano nella stazione di Castiglione Cosentino.

«Dagli studi che abbiamo realizzato e dalle richieste che i cittadini ci hanno rivolto è emerso che, ogni mattina centinaia di persone si spostano da Cosenza e dai comuni circostanti, per raggiungere il centro ed il nord del nostro paese», spiega Salvatore Magarò, sindaco di Castiglione, promotore dell'iniziativa. Risale a poco più di due anni fa, il documento nel quale veniva inoltrata la richiesta della fermata ferroviaria Alta Velocità per l'area urbana cosentina, tra cui firmatari risultano anche gli allora sindaci dei Comuni di Lappano, Rende, Castrolibero, Rose, Zumpano. «La stazione di Castiglione Cosentino è ubicata in un punto baricentrico rispetto alla città di Rende, di Cosenza, di tutti i Comuni che fanno da corona, rispetto all'università, all'area industriale ed a quella commerciale, con un bacino di più di 150.000 abitanti», le parole del sindaco Magarò, che ha sottolineato come questo renda la stazione strategica, di fondamentale importanza rispetto all'esigenza di mobilità di studenti, professionisti, imprenditori e gente comune che hanno necessità di spostarsi e di connettersi con il resto d'Italia.