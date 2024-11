Una palestra... per due, mercoledì 4 dicembre discussione costruttiva tra studenti al Pitagora di Rende: si cercano soluzioni efficaci

Mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 11,30, la sede centrale del Liceo Scientifico-Linguistico "Pitagora" (in via Pertini) di Rende guidato dalla dirigente scolastica, Alisia Rosa Arturi, sarà la location di un incontro aperto a studenti, genitori e rappresentanti della comunità scolastica. L’evento nasce dall’urgenza di affrontare la questione legata all’utilizzo della palestra di via Pertini, attualmente condivisa con l’Istituto Comprensivo Rende-Commenda, una situazione che ha generato non poche criticità.

Le difficoltà organizzative e logistiche, emerse anche durante il Consiglio d’Istituto del primo ottobre 2024, sono al centro di un dibattito che coinvolge la dirigenza scolastica, le famiglie e gli studenti. La condivisione della struttura, regolata da una convenzione tra il Liceo, l’Ente Provincia e il Comune di Rende, ha sollevato preoccupazioni sulla possibilità di garantire spazi adeguati sia per le attività motorie degli studenti del Liceo che per quelle degli alunni della Primaria di Commenda.