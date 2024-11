Disastro ambientale nella discarica di Scala Coeli: misure cautelari per il direttore dei lavori e per un funzionario dell'Arpacal VIDEO

Due misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico con il supporto dei colleghi del Comando provinciale di Cosenza nei confronti rispettivamente del direttore dei lavori per la realizzazione del secondo invaso della discarica di Scala Coeli, in provincia di Cosenza, e di un funzionario dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (Arpacal).

Le misure sono state disposte dal Gip di Castrovillari su richiesta della locale Procura a carico dell’ingegnere direttore dei lavori, a cui è contestato il concorso nel reato di disastro ambientale e per il quale è stata disposta l'interdizione per un anno dall’esercizio dell’attività professionale e per il funzionario Arpacal che è stato sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio e che deve rispondere di rifiuto di atti di ufficio. La discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Scala Coeli il 29 ottobre scorso è stata sequestrata per disastro ambientale.